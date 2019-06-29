سما المصري بدون حمالة صدر ففضحتها صورتها

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كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت الفنانة سما المصري صورة لها على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكعادتها ظهرت بالصورة بشكل مثير فسما تعتمد دائما على ابراز مفاتنها بوضعيات جريئة.
في هذه الصورة يبدو ان سما نسيت ان ترتدي حمالة صدر ففضحتها الصورة التي نشرتها وفستانها الضيف الشفاف فظهر ما لم يجب ان يظهر لكنها ليست المرة الاولى التي تثير فيها سما الجدل فصورها دائما مصدر اهتمام للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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