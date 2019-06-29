أغنية مثيرة لميليسا احتفالاً بعيد ميلاد ميسي

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:51 مساءً - احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الاثنين الفائت بعد ميلاده الثاني والثلاثين، فإحتفى به أنصاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلٌ على طريقته، وهو ما فعلته المغنية ميليسا التي اغتنمت الفرصة وكرّست أغنية مثيرة للمناسبة.

فقد نشرت الفنانة الشهيرة المعروفة بكونها من محبي نادي ريفر بلايت والمنتخب الأرجنتيني فيديو على حسابها على تويتر هو عبارة عن أغنية خصصتها لقائد “الألبي سيليستي”، واللافت كان الأداء المتضمن إيحاءات مثيرة.

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