شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا والان مع التفاصيل
توفي الفنان المصري محمد أبو الوفا ، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات منذ فترة.
وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين في تصريحات وفقاً لـ“إرم نيوز “ وفاة الفنان محمد أبو الوفا، مشيرًا إلى دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.
وكان إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، قد أعلن وفاة والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.
وكتب نجل الفنان الراحل: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله“.
يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، كما يعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل ”أفراح إبليس“ على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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