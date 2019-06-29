نادين ن. نجيم تفاجئ المتابعين بصورة غير متوقّعة مع ولديها

في خطوة نادرة، نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة لها تجمعها مع ولديها “هافن” و”جيوفاني” عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

نادين علّقت على الصورة بالقول: “الحب غير المشروط الحب الحقيقي… حب بلا حدود الرب يحميكما ويحفظكما لي ويحمي أولاد العالم آمين يا رب“.

وعلى الرغم من أن الصورة أثلجت قلوب محبي بطلة “خمسة ونص”، إلا ان نادين كالعادة لم تُظهر وجهيهما في اللقطة بصورة واضحة.

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وقد يكون حال نادين في اخفاء وجه ولديها كحال العديد من الممثلات في العالم العربي، حيث سبق وعبّرت في لقاء اعلامي لها أنها لا تحب أن تظهر ولديّها عبر مواقع التواصل لأنهما صغيران وهي تخاف على طفولتهما وتريد أن يعيشا حياتهما بحريّة بعيداً عن الأضواء ولاحقاً يعود لهما القرار عندما يكبران بالظهور أو عدمه.

كما شددت نادين الى أنها تحب ان تحتفظ بقليل من الخصوصية بشأن عائلتها. وعندما لا يكون لديها أعمالاً تستغل الفرصة لتكون الى جانب ولديها. وقربها من العائلة جعل الكثير من الفرص خارج لبنان تضيع منها، إلا أنها مقتنعة بهذا القرار.

نذكر ان “نجيم” كانت قد اطلت في رمضان 2019 بمسلسل “خمسة ونص” حيث لعبت دور طبيبة اورام سرطانية، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.