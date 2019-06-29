خاص بالصور- انتخاب ملكة جمال جامعة “ال اي يو” في حفل رائع أحياه علاء زلزلي

برعاية وحضور وزير االسياحة أفيديس كيدانيان، أقامت الجامعة اللبنانية الدولية LIU حفل انتخاب ملكة جمال الجامعة في فندق الـHilton Habtour في محلة سن الفيل، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية، الفنية والإعلامية.

قدّمت الحفل الاعلامية المتألقة نانسي السيّد، التي أضفت رونقا وجمالا على الأجواء، كما عرّفت الحضور على أعضاء لجنة التحكيم التي جمعت بين الموضة والتجميل والفن والاعلام والسياسة وغيرها، حيث تألفت اللجنة من دكتور التجميل هراتش، النائب إيلي ماروني، الإعلامي طوني خليفة، ملكة جمال لبنان السابقة الاعلامية سوسن السيّد، الإعلامية والممثلة ريتا حرب، مدرّب الرقص خانيتو ومصمم الأزياء ايلي فارس.

تسع مشتركات تنافسن على لقب ملكة جمال الـLIU، جئن من مجالات مختلفة، كالصيدلة، الإخراج، الهندسة، الترجمة وادارة الأعمال. وقد أطلت المشتركات للمرة الأولى أمام الحضور ولجنة التحكيم، حيث تم خلالها التعرف عليهن فذكرت الإعلامية نانسي السيد المعلومات المتعلقة بكل مشتركة كالاسم والوزن والطول ومجال الدراسة والهواية، لتقدّم بعد ذلك المشتركات رقصة مميّزة من تصميم المدرّب العالمي خانيتو.

بعد ذلك، اعتلت المشتركات المسرح للمرة الثانية، وهن يرتدين فساتين ملفتة ومبهرة من تصميم المصمم ايلي فارس، لتُطرح عليهن أسئلة مختلفة ومنوعة من أعضاء لجنة التحكيم، تم على أساسها اختيار المشتركات الخمس اللآتي انتقلن الى المرحلة النهائية، على أن يكون جواب المشتركات على السؤال الموحّد هو الحاسم للنتيجة.

وبعيدا عن الجدية والخوف الذي اعترى المشتركات، تضمّن الحفل فقرات فنية، فقدّمت كل من الفنانتين رزان ونانسي نصرالله وصلات غنائية على المسرح، وسط تفاعل كبير للحضور، ليأتي بعد ذلك النجم علاء زلزلي ويشعل أجواء السهرة بباقة من أجمل أغنياته التي كانت كفيلة بمحو شعور القلق والتوتر لدى المشتركات اللآتي انضممن اليه على المسرح ورحن تشاركنه الغناء والرقص مع تفاعل كبير من الحضور.

وبعد هذه الاستراحة الفنية، جاءت اللحظة الحاسمة حيث طُرح على المشتركات السؤال الموحد ليتم على اساسه اختيار ملكة جمال الجامعة. وبعد اجابات المشتركات، حُسمت النتائج فتمّ تتويج الشابة نغم الحاج ملكة جمال الـLIU لعام 2019، كما حصدت كل من هديل كيال لقب الوصيفة الأولى ورونزا سعيد الوصيفة الثانية.

Advertisements

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا في هذا الحفل المميّز، حيث التقى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حسن مراد، وهو نجل رئيس الجامعة النائب عبدالرحيم مراد، حيث أكد في حديث لموقعنا على تشجيعه لقيام هكذا نشاطات فنية وجمالية وثقافية في الجامعة، مشددا على وقوفه الدائم الى جانب طلاب الـLIU ودعمه لهم في كافة المجالات.

عضو لجنة التحكيم ومصمم الأزياء العالمي ايلي فارس اشار في حديثه لـ”الخليج 365” الى ان الحضور والشخصية لدى الفتاة يلعبان دورا كبيرا في اختيار الملكة، لافتا الى أنه يعتمد في اختياراته على جاذبية الفتاة وطلّتها الأولى والجرأة التي تتمتع بها، فهذه الصفات بنظره اهم من الجمال الخارجي.

محطة مميزة كانت لنا مع النجم الرائع علاء زلزلي الذي اشار في حديث لموقعنا الى اهمية دور الفنان في دعم القضايا الاجتماعية والانسانية، وجميع المبادرات التي يستطيع من خلالها زرع الفرح والامل، وخصوصا مع طلاب الجامعات في لبنان حيث يعطيهم الفنان فسحة أمل في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.

منظمة الحفل والمشرفة على تدريب المشتركات، الاستاذة الجامعية ريتا باروتا، قالت لـ”الخليج 365” ان التحضيرات بدأت قبل 3 أشهر من موعد الحفل، لافتة الى انه كان لدى المشتركات مشاريع مهمة ومميزة يودن القيام بها في حال فوزهن باللقب، منها فتح نوادٍ ثقافية في كل فرع من فروع الجامعة في لبنان، كذلك فتح متجر لتأمين الألبسة للمحتاجين، وغيرها، كما أرادت الفتيات المشتركات، من خلال هذه المسابقة، التأكيد على ان المرأة ليست مجرد سلعة أو شكل فقط، انما هي مضمون أولا وآخرا.

أما بالنسبة لاختيار لجنة التحكيم، فقد شددت باروتا في حديث لموقعنا على انه كان هناك حرصا من القيمين على المسابقة أن تتضمن لجنة التحكيم أسماء من مجالات مختلفة ومنوعة، كي لا تكون اللجنة ذات توجه أو نمط واحد.

هذا وقد قدّم رئيس الجامعة – فرع جبل لبنان دروعا باسم الـLIU لأعضاء لجنة التحكيم تكريما لهم وتقديرا لتلبيتهم دعوة الجامعة.