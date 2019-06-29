يسرا قلقة بشأن صحة والدتها.. وهذا قرارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيبت الممثلة المصرية، يسرا، بحالة من الغضب، بعدما نشرت بعض المواقع المصرية، اسم المستشفى الذي تمكث فيه والدتها، بعد أن أصيبت بأزمةٍ صحية منذ أيام.

واعتبرت يسرا أن نشر اسم المستشفى، يعني بالنسبة لها انتهاك خصوصية والدتها، والتي تتكتم عن الإدلاء بأي تفاصيلٍ تخصُ مرضها.

وبحسب مصادر صحافية، فإن يسرا أصدرت تعليمات للعاملين بالمستشفى، والمتابعين لحالة والدتها، بعدمِ السّماح للصحفيين بزيارة والدتها أو الاقتراب من مكان غرفتها، كما تفكر يسرا جديًا بتغيير المستشفى، حتى لا يسيطر التوتر عليها.

يشار إلى أن الفنانة المصرية قررت وقف نشاطها الفني بالكامل، حتى تتحسن حالة والدتها الصحية، وتغادر المستشفى، موضحةً أنها لا تستطيع التركيز في أي شيء سوى صحة والدتها، في الوقت الحالي.