أوّل ظهور لابن ليلى علوي خلال حفل تخرّجه

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن كواليس حفل تخرُّج نجلها خالد في ظهور نادر له، إ ذ نشرت عددا من الصور له أثناء الاحتفال بالجامعة، وتفاعل معها جمهورها ومحبوها. وكتبت ليلى تعليقًا على الصور التي نشرتها عبر "إنستغرام"، قائلةً: "ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها". اقرأ أيضا: ليلى علوي توضّح أسباب اشتراكها في فيلم "التاريخ السري لكوثر" وأضافت: "شكرًا لكل المدرسين ولـMes اللي بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد إنك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين". وتابعت في صورة أخرى: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر". يُذكر أن النجمة ليلى علوي شاركت في مهرجان طرابلس بلبنان، والتقت هناك العديد من المتخصصين في السينما وبعض شباب المخرجين، ودارسي السينما والإخراج، واشتركت في إحدى ورش المهرجان مع المخرج غسان قطيط، والمصور السينمائي باسم فياض والكاتب والمخرج سيمون الهبر.

قد يهمك أيضا:

الفنانة ليلي علوي تكشف عن سر الحفاظ علي جمالها

الفنانة ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانة إلهام شاهين