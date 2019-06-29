صحفية تحرج نجوى كرم في موازين ومناوشات مع إليسا

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"الخليج 365" من بيروت: على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب، إلتقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أهل الصحافة والإعلام في مؤتمرٍ صحافي للإجابة عن جميع تساؤلاتهم.

لكن إحدى الصحافيات أحرجت الفنانة نجوى كرم بسؤالها "ما الأصعب: فقدان حبيبك أو رؤيته مع فنانة أخرى؟".

ولتتفادى الرد على السؤال تظاهرت كرم بأنها لم تفهم السؤال، وعندما أعادت الصحافية طرح السؤال، ردّت قائلة: "يخرب بيتك على هالسؤال.. الحمدلله اني ما فهمت السؤال من المرّة الأولى.

وعندما أصرت الصحافية على أخذ تعليق منها على سؤالها ردت كرم بنبرة جدية: لا تعليق".

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مناوشات نجوى واليسا

بعد ان سُئلت الفنانة اليسا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مهرجان موازين، حول هل جرّبت عطر الفنانة نجوى كرم الذي أطلقته مؤخراً؟ قالت اليسا “لا.. ما بعتتلي الـparfum”.

ردّت نجوى على ابنة بلدها اليسا ايضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في موازين أن هدايا العطور يتم تبادلها بين الأحبة فهل هي مستعدة لإرسال العطر لـ اليسا؟ فأجابت نجوى “صحيح ان العطور يتم تبادل عندما يكون هناك تقارب بين الأشخاص ولكن هي ليست لديها أي مشكلة في أن ترسل لـ اليسا عطرها في حال قبلت”.

الموضوع لم ينته هنا، أيضاً سُئلت نجوى كرم هل من الممكن أن تعيد حساباتها التجاريّة بينها وبين شركة روتانا خاصة مع دخول تطبيق ديزر على الخط كما ستفعل اليسا التي شعرت أنها تخسر حقوق وملكية أغنياتها وهذا الأمر أزعجها كثيرًا، ردّت نجوى بطريقة غير مباشرة مشيرة الى أنها لا تتحدث في التجارة عندما تتحدث في الفن.