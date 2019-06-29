ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد تامر حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على تهنئة صديقها الفنان والمؤلف تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "ريهام" صورة تجمعها بتامر حبيب، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز الذي قررت وأصريت ونجحت في إجباره على أن يكون صديق لي". يُذكر أن أخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور مشاركتها في مسلسل "زي الشمس"، بجانب الفنانة دينا الشربيني.

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