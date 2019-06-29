إنجي علاء: "محمد أبو الوفا من أطيب الناس اللي تعاملت معاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الكاتبة و"الاستايليست" إنجي علاء، الفنان الكبير محمد أبو الوفا، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض.

وكتبت إنجي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان محمد أبو الوفا.. من أطيب الناس اللي اتعاملت معاهم في الشغل.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".

جدير بالذكر أن محمد أبو الوفا شارك في بطولة مسلسل "كفر دلهاب" للفنان يوسف الشريف، والذي صممت أزيائه إنجي.