حلا شيحة في "نزهة" مع طفلتها: "أجمل لحظات العُمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بابنتها عائشة. وعلقت حلا على الصورة "أجمل لحظات العُمر هي اللحظات اللي بنخطفها وسط الزحمة مع أحب وأعز الناس ". وتابعت: "كنت محتاجة اللحظات دي وعائشة بنتي اديتهالي من غير ما تقصد اختطفوا لحظات مع ولادكم فعلاً لحظات من العمر". جدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

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