ريم البارودي تطلب من الجمهور الدعاء لريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجهت الفنانة ريم البارودي رسالة إلى صديقتها الإعلامية ريهام سعيد، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، وذلك بعد انتشار تقارير عديدة تفيد بتعرضها لوعكة صحية كبيرة.

ونشرت ريم صورة لريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، معلقة "انتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وانتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح وإن شاء هتعدي وحتقومي".

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وتابعت: "يارب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب.. أرجو الدعاء لي صديقتي وأختي ريهام سعيد".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي هو فيلم "خطيب مراتي"، وشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.