صورة| بعد دخوله المستشفى.. محمد التاجي: "الجمل برك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعرض الفنان الكبير محمد التاجي لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة، لإجراء الفحوصات اللازمة.
ونشر التاجي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" أثناء حصوله على المحاليل، معلقًا "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".
يُذكر أن الفنان محمد التاجي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف في مسلسلات "الشارع اللي ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثاني من "الأب الروحي".
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