وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

توفي، منذ قليل الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض، حسبما أكد الفنان منير مكرم لمصراوي.

وقال الفنان منير مكرم في تصريحات لمصراوي، إن الفنان محمد أبو الوفا وافته المنية صباح اليوم السبت 29 يونيو.

وأكد منير أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".