فيلم Kesari للنجم أكشاي كومار إلى اليابان في أغسطس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 01:36 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ فيلم " Kesari" بطولة النجم أكشاي كومار Akshay kumar سوف يُعرض في اليابان، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سينما بوليوود.



وأضافت المصادر أنه من المقرر عرض الفيلم في 16 آب/ أغسطس بدور السينما باليابان، والفيلم من إنتاج دراما برودكشنز وإخراج أنوراج سينغ، ويشارك كومار البطولة الممثلة بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra.

فيلم Kesari لأكشاي كومار



ويظهر كومار في الفيلم كمحارب ينتمي إلى طائفة السيخ، في ساراجارهي والذي يشتهر بأنه قاد 21 من مقاتلي السيخ في المعركة أمام ما يزيد عن 10 آلاف من مقاتلي القبائل الأفغان في عام 1897.



وجاء إعلان عرض الفيلم التاريخي بدور العرض اليابانية، بمعرفة النجم أكشاي كومار نفسه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، قائلًا: "فيلم Kesari، إحدى أكثر المعارك شجاعة على الإطلاق: 21 جنديًّا شجاعًا ضد 10000، من الغزاة، من المقرر أن يغزو اليابان في 16 أغسطس 2019!"

نجم بوليوود أكشاي كومار



وقالت فيبا شوبرا Vibha Chopra، مدير قطاع التوزيع في ZEE Entertainment، في بيان: "Kesariجوهرة نادرة تتجاوز الحدود، إنها حكاية سوف يتردد صداها مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويثبت نجاحها في شباك التذاكر العالمي. اليابان ليست سوقًا تقليدية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، أو الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لرؤية كيف يتفاعل الجمهور مع عنوان مشهور مثل Kesariالذي كان محبوبًا عالميًّا. "