عمرو دياب ينشر صورته مع دينا الشربيني للمرة الأولى

في مرة الأولى من نوعها، نشر المطرب المصري عمرو دياب صورته بصحبة خطيبته الفنانة دينا الشربيني. ويأتي ذلك كرد على الأقاويل المتعلقة بطبيعة العلاقة التي تجمع دياب بدينا الشربيني، والشائعات المتعلقة بوجود مشروع زواج يجمعهما من عدمه.

وكان عمرو دياب دائمًا ما يقابل الأقاويل المتعلقة بعلاقته بالشربيني دائما بالصمت دون التعليق عليها، لكنه فاجأ جمهوره هذه المرة بنشر صورتهما والتي تم التقاطها في إسبانيا.

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