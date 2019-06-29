الفنان حسين الجسمي يكشف حقيقة زواجه السري.. ويوضح سبب تأخره في الزواج

نفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ما أُشيع بشأن زواجه السري، موضحًا أنه ليس متزوجًا وما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقال الجسمي، في مؤتمره الصحفي الذي عُقد بالمغرب، على هامش فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان موازين، أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، إلا أن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه. موضحًا أن عدم زواجه حتى الآن يُعتبر نصيبًا لم يأت بعد.

وأكد حسين الجسمي، أن ابتعاده عن تصوير الكليبات لأنه يرى أن الكليب إذا لم يكن له هدف أو رسالة فليس له ضرورة، موضحًا أنه يفضل أن يركز على العمل الفني نفسه.

وأوضح أن برنامجه الفني، الذي يختتم به مهرجان ‘‘موازين’’، مساء اليوم، سيتضمن أغاني مصرية، التي اعتبرها بداية انطلاقته، منوهًا أنه لم يكن لديه مشاكل مع الصحافة وأن “الستر”، هو السبب في عدم اقتران اسمه بأي مشكلة.

ونفى حسين الجسمي، انضمامه لبرنامج The Voice وأنه لا يوجد اتفاق رسمي بينه وبين إدارة البرنامج، إلا أنه بالطبع فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة، لافتًا إلى أن بدايته كانت في برامج المواهب، لذلك يشعر بالرغبة في المشاركة فيها كنوع من رد الجميل لها.