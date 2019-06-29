شاهد: حلا نورة تشتمُ إحدى متابعاتها “ما أزنخ دمك الصراحة” .. ما السبب؟

دخلت الفنانة السعودية حلا نورة، في عراك ومشاجرة مع إحدى متابعاتها على موقع “إنستغرام”، حيث لم تحتمل انتقاد المتابعة لتسريحة ولون شعرها، وأصرت على الرد بقسوة، وحمل ردها بعض الشتائم والألفاظ المُهينة. ونشرت حلا، على حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة لها من إطلالة حديثة، تألقت خلالها، إلا أنها لم تعجب إحدى متابعات الفنانة السعودية، التي قالت: “حاطة حنا بشعرك ؟ يابس”، وما لبثت أن وضعت تعليقاها حتى فاجأتها نورة بالرد القاسي عليها، حيث قالت: “ما أزنخ دمك صراحة.. أبدا مو ظريفة إنتي صدقيني”.

وتابعت: “شعري ما شاء الله تبارك الرحمن الهير ستايل أبدعت في التسريحة وبالعقل لازم التسريحة تثبتها الهير ستايل بالسبريه تعرفين سبريه؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس”. وعادت نفس المتابعة، للردّ على الفنانة السعودية مرة أخرى، قائلةً: “يعني لازم نقول حلوة؟؟ تقبّلي الرأي والرأي الآخر”، لتصدمها نورة مرة أخرى بقولها: “حُبي عادي قولي عني إني جيكرة والله جذي أحبج أكثر صدقيني”. الجدير بالذكر أن الفنانة حلا نورة، كانت قد أثارت جدلاً واسعًا، منذ بضعة أشهر، حينما أعلنت اعتزالها الفن بسبب وفاة والدتها، التي خرجت بفيديو كشفت فيه أنها على قيد الحياة.