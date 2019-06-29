"خيال الضرورة" كتاب لمحمود الحلواني حول مرجعيات شعر العامية

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤخرا كتاب "خيال الضرورة ومرجعياته- قراءات في شعر العامية"، للشاعر والناقد محمود الحلواني.

وينطلق الحلواني في هذا الكتاب من إيمانه بأن فعل القراءة لا ينفصل عن فعل الإبداع، ومن هنا فقد غامر بتقديم سرود لا تحاول أن تخفي ما بها

من سمات ذاتية، كما لم تخش طرح بعض الاقتراحات المفاهيمية والرؤى النظرية التي ربما تكون جديدة أو مختلفة عن السائد فيما كتب عن شعر العامية، وهو قليل على أية حال، بل قليل جدا، إلى الدرجةالتي تجعلنا نقول - بثقة - إن شعر العامية المصرية لم يحظ بمتابعة نقدية تليق بمنجزه.

وقد أتاح ذلك النقص الفادح في قراءة شعر العامية، لهذا الكتاب، المضي في طرق غير معبدة أو مستقرة، آملا أن يتقبل القارئ ما يضمه من اجتهادات برحابة صدر، وأن ينظر إلى ما يقدمه من قراءات بوصفها فرضيات قابلة للبحث والمراجعة والتعديل والحذف والإضافة