"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة دور الرياضة في تواصل الشعوب الأفريقية"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "دور الثقافة الرياضية في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الأفريقية"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
وصرح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة
وبين المشاركين د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر
يدير الأمسية التي تواكب استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم، الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة.
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