"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة دور الرياضة في تواصل الشعوب الأفريقية"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "دور الثقافة الرياضية في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الأفريقية"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

بأن الأمسية تقام بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال النقد والإعلام الرياضي وأساتذة علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية.وبين المشاركين د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقررلجنة علم الاجتماع بالمجلس، د. محمد سالمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. ياسر أيوب الكاتب الصحفي والإعلامي والمتخصص في مجال النقد والإعلام الرياضي.يدير الأمسية التي تواكب استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم، الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة.