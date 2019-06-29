تعرف على تفاصيل برنامج "القراءة الكبرى" في مكتبة الإسكندرية

افتتح في مكتبة الإسكندرية برنامج "القراءة الكبرى" للعام الحادي عشر على التوالي، وهو برنامج صيفي موجه للكبار (ابتداء من سن 16 سنة).

ويأتي البرنامج هذا العام خلال الفترة من شهر

يونيو إلى شهر سبتمبر 2019، وينظمه قطاع المكتبات بالتعاون مع كل من "أمديست" و"الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية"، و"مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا".

ويتضمن برنامج القراءة الكبرى أنشطة أدبية وثقافية وتعليمية متنوعة، فيتم اختيار عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة والتعبير عن أفكاره بطريقة إبداعية.. ولهذا العام اختيرت مسرحية "الأبواب المقفلة" للفيلسوف الفرنسي الشهير والروائي والكاتب المسرحي جان بول سارتر.