معهد جوتة يفتتح فرعًا له في الغردقة بمناسبة 60 عامًا على وجوده في مصر

بعد مرور 60 عاما على وجوده في مصر بفرعين أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية، افتتح معهد جوته مؤخرا فرعا ثالثا في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في إطار زيادة ملحوظة في الاهتمام باللغة الألمانية.

وذكر معهد جوته في بيان صحفي أنه تلبية لهذا الاهتمام يقدم المعهد دورات لغة ويفتح أبوابه

لمجال قسم اللغة في مركز البحر الأحمر الثقافي في شارع البولينج بجوار المدرسة الألمانية بالغردقة.وقالت السيدة هنا عبدالسلام، مديرة أنشطة معهد جوته في الغردقة إن دورات اللغة سوف تبدأ الأسبوع القادم، ومن ضمنها دورة بعنوان "اللغة الألمانية للفندقة والسياحة"، وهي مصممةللمشاركين غير الملمين بالقراءة والكتابة، وتشكل إبداعا جديدا في تطوير دورات المعهد جوته.وأضافت: أما بالنسبة للمراحل المتقدمة والدوارات للأطفال والشباب فسوف تضاف تدريجيا إلى العروض التي يقدمها المعهد وسوف تعقد الاختبارات المركزية كل شهرين بداية من الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.ولضمان معايير الجودة العالية لمعهد جوته، بدأ تأهيل المدرسات والمدرسين، في إطار ما يسمى بـ"الدبلوم الأخضر"، مما يشكل نوعا من تآزر مع المدارس في الغردقة.