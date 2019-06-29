نجل محمد أبو الوفا يعلن وفاة والده

أعلن إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، عن وفاة والده منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "إسلام" عبر صفحته قائلًا: "إن لله وإن إليه راجعون.. أبي في ذمة الله"، وتفاعل جمهوره مع المنشور داعين له بالرحمة والمغفرة. ويذكر أن الفنان محمد أبوالوفا كان حقق خلال في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات منها "يونس ولد فضة، شهادة ميلاد، ابن حلال، القيصر، الميزان، الشارع اللي ورانا".

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