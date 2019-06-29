وفاة الفنان محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان محمد أبوالوفا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بأحدالمستشفيات.
ويشار إلى أن الفنان محمد أبوالوفا كان حقق خلال في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال
ويذكر أنه يُعرض حاليًا للراحل الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المُشفرة.
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