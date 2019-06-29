الارشيف / فن ومشاهير

وفاة الفنان محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان محمد أبوالوفا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بأحد

المستشفيات.

ويشار إلى أن الفنان محمد أبوالوفا كان حقق خلال في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ظهوره في عدد من المسلسلات منها "يونس ولد فضة، شهادة ميلاد، ابن حلال، القيصر، الميزان، الشارع اللي ورانا".

ويذكر أنه يُعرض حاليًا للراحل الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المُشفرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا