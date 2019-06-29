وفاة الفنان محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان محمد أبوالوفا، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بأحد

المستشفيات.

ويشار إلى أن الفنان محمد أبوالوفا كان حقق خلال في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال

ظهوره في عدد من المسلسلات منها "يونس ولد فضة، شهادة ميلاد، ابن حلال، القيصر، الميزان، الشارع اللي ورانا".

ويذكر أنه يُعرض حاليًا للراحل الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المُشفرة.