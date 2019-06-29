ما مصير ابن أوزجان دينيز الوحيد بعد الطلاق؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الطلاق بشكل رسمي في المحكمة بين النجم التركي أوزجان دينيز، وزوجته شايدة أتاكان، بعد أن توصل الثنائي لاتفاقية طلاق.

أوزجان ترك لأم ابنه الوحيد «كوزاي» منزله الذي يقع في منطقة زكريا كوي، بالإضافة لنفقة شهرية تصل غلى 10 آلاف ليرة تركية، و2500 ليرة تركية لابنه، في الوقت الذي اتفق فيه الثنائي على أن تبقى حضانة «كوزاي» مشتركة بينهما، على أن يعيش مع شايدة.

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يُذكر أن خلافات قوية نشبت بين الزوجين، وصلت لقرار الثنائي بالانفصال، وقد كشفت مصادر صحفية عن أن الخيانة وراء هذا القرار، حيث اكتشفت فايزة على هاتف زوجها رسائل غرامية من فتاة أخرى، ولم يتمكن دينيز من الدفاع عن نفسه، وبالتالي اتفق الزوجان على الطلاق.

أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.