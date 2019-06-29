ريهام سعيد تتعرض لأزمة صحية خطيرة.. وتكشف عن وصيتها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى وخضعت لجراحة عاجلة.
الإعلامية المصرية أصيبت ببكتريا بالوجه، وهو ما اضطرها للخضوع لجراحة عاجلةـ كانت تمثل خطرا عليها حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.
ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، فقرروا إخضاع ريهام لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من انتشار تلك البكتريا التي يصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.
وفي أول تعليق لها على أزمة مرضها، نشرت ريهام بوست تضمن وصيتها للجميع بعد وفاتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة..فالموت لا يستأذن أحد”.
عدد كبير من جمهور الإعلامية المصرية وأصدقائها من نجوم الفن والإعلام دعوا لها بالشفاx العاجل، وأن تمر من هذه المحنة بسلام.
وتقدم الإعلامية ريهام سعيد حاليا برنامج “صبايا” على قناة “الحياة”، ويبدو أنها ستتغيب عن تقديم البرنامج بسبب أزمتها الصحية.
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