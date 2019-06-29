عمرو عبدالعزيز يحتفل بعقد قران شقيقته بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في جو أسري بهيج احتفل الفنان المصري عمرو عبدالعزيز بعقد قران شقيقته بوسي عبد العزيز على الأستاذ هيثم نوار، وذلك بقاعة النور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر حفل عقد القران أقارب العريس والعروس، وعلي رأسهم الدكتور أحمد عبد العزيز والد عمرو وبوسي، و اللواء ياسين صيام مساعد أول وزير الداخلية.

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كما حضر عدد من نجوم الفن، ومن بينهم الفنانة نهال عنبر، ورانيا فريد شوقي، ولي لي قاسم، والفنان رامي وحيد، وحسام فارس، وندى رحمي، وكابتن عصام الوريث، والفنان نادر أبو الليف، والمنتج الفني حسن طاهر، و المخرج إسماعيل فاروق، ورجل الأعمال أحمد عبد الوهاب، والرائد أحمد رسمي، وغيرهم.

وعمرو عبد العزيز هو ممثل مصري بدأ حياته الفنية في مسرح المدرسة، التحق بكلية الآداب قسم تمثيل ومسرح، وتخرج منه بمرتبة الأول على الدفعة، وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل: “اختفاء - دعدوش - رمضان كريم - بارتي في حارتي”، وغيرها.