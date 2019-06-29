وفاة الفنان محمد أبو الوفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض.

إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، أعلن وفاة والده، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله”.

وكان الفنان المصري محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية شديدة في نهاية شهر إبريل الماضي، نقل على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.

الجمهور تداول صورة للفنان وهو بغرفة العناية المركزة، حيث تعرض لالتهابات شديدة بالصدر، وتم وضعه على اجهزة التنفس الصناعي، ووعد الأطباء بنقله لغرفة عادية فور تحسن حالته.

Advertisements

وطالب الفنان عمرو سعد، متابعيه بالدعاء للفنان محمد أبو الوفا، حيث كتب في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكي على الاهتمام والدعم”.

يذكر أن محمد أبوالوفا، بدأ مسيرته الفنية من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل “المرسى والبحار”، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون.

ومن أشهر أعماله مسلسل «ابن حلال»، والذي جسد من خلاله دور عم كامل الذي يساند الفنان محمد رمضان في مسيرته الانتقامية.

كما شارك أيضا في أعمال درامية هامة ومنها: «العراف، الجزيرة، الوصية، ممنوع الأقتراب أو التصوير، أفراح إبليس 2، وكأنه أمبارح، وقانون عمر، وسك على أخواتك، الشارع اللي ورانا».