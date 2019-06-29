المغرب الأول أفريقيا في صناعة السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مستويات قياسية نجحت المملكة المغربية في تحقيقها وضعتها في المركز الأول أفريقيا في صناعة السيارات متقدمة على دولة جنوب أفريقيا، المغرب استطاع رفع مستوى إنتاجه بنسبة فاقت 800% خلال 8 سنوات.
في عام 2018 بلغ عدد السيارات المنتجة لمجموعة رينو الفرنسية المتمركزة وحداتها الصناعية في الدار البيضاء وهناك 402 ألف سيارة يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، ويطمح المغرب إلى رفع صادراته 100 مليار درهم سنة 2022 ثم 200 مليار درهم في 2025.
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