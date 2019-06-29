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Jun 29, 2019
التقت كل من النجمات اصالة ونوال الكويتية واسماء لمنور في مدينة جدّة في المملكة العربيّة السعوديّة وذلك على هامش إحيائهن حفلاً فنياً ضمن “ليلة سهم” في موسم جدّة الترفيهي.
اللقاء كان ودياً وعفوياً وفيه الكثير من الحب بين النجمات الثلاث خلال قيامهن بالتمرينات الخاصة بحفلاتهن.
ومن المتوقع ان تلتقي اصالة ونوال الكوتية الجمهور بحفل فني ضمن “ليلة سهم” اليوم السبت، ٢٩ يونيو، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
أما اسماء لمنور تلتقي الجمهور ضمن “ليلة سهم” يوم الثلاثاء بتاريخ 2 تموز/يوليو المقبل.
وعن اللقاء الجميل، كتبت نوال “الله يوفقنا باجر إن شاءالله“. ردّت اصالة عليها قائلة “آمين يا نوال الحبيبة“.
اما اسماء كتبت “مع حبايبي أم حنين وصولا، محبّة دائمة ان شاء الله وان شاء الله نسعد الحضور الكبير الذي حجز كل التذاكر في وقت قياسي في ليلة ملحن الجيل“.
كما دخلت الفنانة بلقيس على الخط وأشادت بالصور العفوية بين النجمات وتمنت التوفيق لهن.
كانت هذه تفاصيل خبر اصالة، نوال الكويتية واسماء لمنور معًا في جدة وبلقيس تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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