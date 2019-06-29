الحرب الباردة مستمرة بين نجوى كرم واليسا، وهذه آخر فصولها

يبدو ان الحرب الباردة بين الفنانات اللبنانيات مستمرة الى ما لا نهاية، خاصة مع الأخذ والردّ الذي حصل مؤخراً بين نجوى كرم واليسا خلال تواجدهما في المغرب لاحياء مهرجان موازين.

وبعد ان سُئلت الفنانة اليسا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مهرجان موازين، حول هل جرّبت عطر الفنانة نجوى كرم الذي أطلقته مؤخراً؟ قالت اليسا “لا.. ما بعتتلي الـparfum”.

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ردّت نجوى على ابنة بلدها اليسا ايضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في موازين حيث سُئلت من قبل الصحفي، أن هدايا العطور يتم تبادلها بين الأحبة فهل هي مستعدة لإرسال العطر لـ اليسا؟ فأجابت نجوى “صحيح ان العطور يتم تبادل عندما يكون هناك تقارب بين الأشخاص ولكن هي ليست لديها أي مشكلة في أن ترسل لـ اليسا عطرها في حال قبلت”.

الموضوع لم ينته هنا، أيضاً سُئلت نجوى كرم هل من الممكن أن تعيد حساباتها التجاريّة بينها وبين شركة روتانا خاصة مع دخول تطبيق ديزر على الخط كما ستفعل اليسا التي شعرت أنها تخسر حقوق وملكية أغنياتها وهذا الأمر أزعجها كثيرًا، ردّت نجوى بطريقة غير مباشرة مشيرة الى أنها لا تتحدث في التجارة عندما تتحدث في الفن.

اذاً، الى أين ستقود هذه التصاريح المضادة بين النجمات اللبنانيات وهل سيصلن قريباً الى نقطة مشتركة تجمعهن كما حصل على صعيد نجمات التمثيل اللاتي وضعن خلافاتهن جانباً والتقين “وصافية لبن”؟ سننتظر ونرى…