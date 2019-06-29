بكتيريا خطيرة تجبر ريهام سعيد على الخضوع لجراحة في الوجه.. تعرّفي على التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عملية جراحية خطيرة، في وجهها، نتيجة إصابتها ببكتيريا، كانت تمثل خطرًا عليها، في ظل إمكانية وصولها إلى المخ.

وعلم موقع "فوشيا"، أن الأطباء يحاولون القضاء على الميكروب، خاصة أن الجراحة لا تكفي لإنهاء مرحلة الخطر التي تعاني منها ريهام.

وكشفت المصادر، أن الأطباء يتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، حيث من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم، ويصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وأضافت: "الأطباء شددوا على ريهام بضرورة الراحة لمدة شهر، ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال هذا الشهر".

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ونشرت الإعلامية المصرية عبر حسابها في إنستغرام دعاء تطلب من خلاله جمهورها بالدعاء لها في حال وفاتها، كما طالبت الجميع بمسامحتها، وختمت منشورها بإن الدنيا أصبحت غريبة والموت لا يستأذن أحدًا.

يذكر أن ريهام سعيد من الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، حيث دائمًا ما تدخل في صراعات مع المشاهير، كان آخرها الفنانة ياسمين صبري، التي وصفتها بـ"عديمة الأخلاق"، بسبب سخريتها من المصابين بـ"متلازمة داون".