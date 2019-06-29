ملكة جمال فلسطين: عائلتي لم تتبرّأ مني.. وهذه قصتي مع السرطان والزواج المُبكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت ملكة جمال فلسطين للتراث والفلكلور، مريم أيوب، أنها لم تخطط أن تكون ملكة جمال ولكنها شاركت في المسابقة بالصدفة، بعد نصيحة أصدقائها.

وقالت مريم لـ "فوشيا" إن ما دفعها للمشاركة، هو أن المسابقة لا تعتمد على الجمال فقط، ولكنها تعتمد على الثقافة والتاريخ واللباقة في تمثيل الفتاة بلادها وتراثها.

وأوضحت أنها شاركت بالزي التراثي الفلسطيني الذي يعتمد على الإكسسوارات الذهبية والفضية والتطريز المنتشر في القدس بالضفة الغربية.

ولفتت إلى أنها تخطت العديد من الصعاب والأزمات التي واجهتها بمساعدة أهلها، خاصة بعد طلاقها في عمر صغير، حيث تزوجت في سن الـ 16 عامًا، وهي سن صغيرة جدًا لا تستطيع أي فتاة أن تتحمل فيها المسؤولية، مؤكدة أنها استطاعت أن تخرج من هذه الازمة بمكاسب عديدة في مقدمتها إنجابها لابنتها ميار.