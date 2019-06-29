متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت ملكة جمال فلسطين للتراث والفلكلور، مريم أيوب، أنها لم تخطط أن تكون ملكة جمال ولكنها شاركت في المسابقة بالصدفة، بعد نصيحة أصدقائها.
وقالت مريم لـ "فوشيا" إن ما دفعها للمشاركة، هو أن المسابقة لا تعتمد على الجمال فقط، ولكنها تعتمد على الثقافة والتاريخ واللباقة في تمثيل الفتاة بلادها وتراثها.
وأوضحت أنها شاركت بالزي التراثي الفلسطيني الذي يعتمد على الإكسسوارات الذهبية والفضية والتطريز المنتشر في القدس بالضفة الغربية.
ولفتت إلى أنها تخطت العديد من الصعاب والأزمات التي واجهتها بمساعدة أهلها، خاصة بعد طلاقها في عمر صغير، حيث تزوجت في سن الـ 16 عامًا، وهي سن صغيرة جدًا لا تستطيع أي فتاة أن تتحمل فيها المسؤولية، مؤكدة أنها استطاعت أن تخرج من هذه الازمة بمكاسب عديدة في مقدمتها إنجابها لابنتها ميار.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال فلسطين: عائلتي لم تتبرّأ مني.. وهذه قصتي مع السرطان والزواج المُبكر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.