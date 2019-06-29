هاني شاكر يترشّح لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية.. ويوجه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن النجم هاني شاكر، عن خوضه المنافسة على منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر للمرة الثانية، حيث تقرر فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأحد الـ 7 من يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم الـ 30 من الشهر ذاته.

وأكد هاني شاكر، في بيان صحفي له، أن العمل النقابي مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من الجهد من أجل تحقيق العدالة الإنسانية لفئة معينة من المجتمع، تُعنى بتشكيل وجدان الشعب المصري، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

وأوضح شاكر، أن التجربة التي خاضها خلال السنوات الماضية في العمل النقابي كانت قاسية، لافتًا إلى أنه لم يكن في نيته خوضها مرة أخرى، إلا أن العديد من الاعتبارات قادته لاتخاذ قرار الترشح مرة أخرى.

وأشار النجم المصري، إلى أنه يرى أن النقابة بدأت في استعادة الكثير من عافيتها، موضحًا أنه حقق العديد من الإنجازات خلال الدورة المنقضية؛ إذ تم القفز بالعمل النقابي إداريًا وماليًا بطريقة تحقق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

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وشددّ على أنه خاض التجربة الأولى بناء على مطالبات عدد كبير من الزملاء في الوسط الموسيقي، خاصًة أن النقابة قد وصلت لتدهور كبير في الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي الودائع بالنقابة وصل إلى 24 مليون جنيه بعدما تسلمها لمدة أربعة أعوام وفي حسابها ٧ ملايين جنيه فقط.

ولفت في بيانه إلى العديد من الإنجازات التي قدمتها النقابة في عهده، مؤكدًا أن مجلس النقابة أخذ مواقف عادلة تجاه كل القضايا التي يتصدى لها بدافع الضمير الإنساني والوطني حفاظًا على قيم المجتمع ورسالة الفن.