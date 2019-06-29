تفاصيل تقديم شيكو وفهمي وماجد الجزء الثاني من "الحرب العالمية"

تلقّى الثلاثي الكوميدي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو عرضًا من إحدى شركات الإنتاج بتقديم الجزء الثاني من فيلم "الحرب العالمية الثانية"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وأكد بعض المصادر المقربة من النجوم الثلاثة، أنهم أبدوا موافقتهم المبدئية على الفيلم، ليشهد عودة التعاون بينهم من جديد، بعد فترة توقف استمرت سنوات عدة بسبب بعض الخلافات بينهم.

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وبدأ النجوم الثلاثة مشوارهم الفني معا منذ أعوام عدة، من خلال فيلم "رجال لا تعرف المستحيل" من خلال موقع "يويتوب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا تسبب في شهرتهم، بعدها استمروا في تقديم البطولات المشتركة، مثل فيلم "ورقة شفرة" أول أفلامهم في السينما، و"الحرب العالمية"، و"بنات العم" وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحات متتالية، حتى قرروا الانفصال فنيًّا نتيجة بعض الخلافات التي نشبت بينهم.

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وانطلق أحمد فهمي في تقديم البطولات بمفرده مثل "كلب بلدي" ومسلسل "ريح المدام" وغيرهما، واختار كل من هشام ماجد وشيكو أن يتعاونا معا في بطولات الأفلام، مثل فيلم "حملة فريزر"

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