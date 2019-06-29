تزوجت علي رضا ووالدها ساعدها على احتراف الرقص.. 15 معلومة عن فريدة فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة فريدة فهمي بعيد ميلادها الـ79، اليوم السبت، إذ أنها ولدت في 29 يونيو 1940.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.. كالآتي:

- ولدت فى منزل يهتم بالفن لأب مصرى وأم إنجليزية أسلمت وأطلقت على نفسها خديجة.

- تخرجت في كلية الآداب.

- أسست فرقة رضا مع زوجها علي رضا وشقيقه محمود رضا.

- شقيقتها نديدة فهمي تزوجت من محمود رضا، وماتت في سن صغيرة.

- والدها كان أستاذًا في كلية الهندسة، وأنشأ قسم هندسة الإنتاج بجامعة القاهرة.

- والدها ساعدها ونمى موهبتها في الرقص واشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل سن العاشرة.

- والدتها دعمت فرقة رضا وساهمت في تنفيذ الملابس للفرقة في بدايتها.

Advertisements

- في الثمانينيات حصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية.

- شاركت في بطولة عدة أفلام منها إسماعيل يس في البوليس الحربي وجميلة بو حريد وإجازة نص السنة وآخر أعمالها فيلم أسياد وعبيد عام 1978.

- شاركت في تصميم الملابس والأزياء في عدة أفلام.

- اعتزلت التمثيل والرقص وهي في السن الـ43 عاما،إذ قال لها والدها إن الصحة ليست دائمة ولكن الفكر.

- قالت، في تصريحات سابقة لها، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شاهد إحدى عروض فرقة رضا وقال لمساعديه: "شوفوا طلباتهم إيه.. وخدوا بالكم منهم"، وتم تعيينها في التليفزيون.

- أوضحت أنهم قدموا استعراضات لكل ضيوف عبدالناصر والسادات من الرؤساء والملوك والأمراء.

- قالت إنها تعلمت من الفرقة كيف تصبح زوجة وست بيت كما تعلمت منها النظام والدقة وحب الرقص.

- أوضحت أنها تعيش حياة هادئة الآن وليس لها هوايات إلا القراءة.

- أشارت إلى أن علي رضا كان في رأسه الكثير من المشاريع ولكن الروتين أعاقه عن تنفيذ الكثير منها.