محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تحتفل الفنانة فريدة فهمي بعيد ميلادها الـ79، اليوم السبت، إذ أنها ولدت في 29 يونيو 1940.
ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.. كالآتي:
- ولدت فى منزل يهتم بالفن لأب مصرى وأم إنجليزية أسلمت وأطلقت على نفسها خديجة.
- تخرجت في كلية الآداب.
- أسست فرقة رضا مع زوجها علي رضا وشقيقه محمود رضا.
- شقيقتها نديدة فهمي تزوجت من محمود رضا، وماتت في سن صغيرة.
- والدها كان أستاذًا في كلية الهندسة، وأنشأ قسم هندسة الإنتاج بجامعة القاهرة.
- والدها ساعدها ونمى موهبتها في الرقص واشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل سن العاشرة.
- والدتها دعمت فرقة رضا وساهمت في تنفيذ الملابس للفرقة في بدايتها.
- في الثمانينيات حصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية.
- شاركت في بطولة عدة أفلام منها إسماعيل يس في البوليس الحربي وجميلة بو حريد وإجازة نص السنة وآخر أعمالها فيلم أسياد وعبيد عام 1978.
- شاركت في تصميم الملابس والأزياء في عدة أفلام.
- اعتزلت التمثيل والرقص وهي في السن الـ43 عاما،إذ قال لها والدها إن الصحة ليست دائمة ولكن الفكر.
- قالت، في تصريحات سابقة لها، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شاهد إحدى عروض فرقة رضا وقال لمساعديه: "شوفوا طلباتهم إيه.. وخدوا بالكم منهم"، وتم تعيينها في التليفزيون.
- أوضحت أنهم قدموا استعراضات لكل ضيوف عبدالناصر والسادات من الرؤساء والملوك والأمراء.
- قالت إنها تعلمت من الفرقة كيف تصبح زوجة وست بيت كما تعلمت منها النظام والدقة وحب الرقص.
- أوضحت أنها تعيش حياة هادئة الآن وليس لها هوايات إلا القراءة.
- أشارت إلى أن علي رضا كان في رأسه الكثير من المشاريع ولكن الروتين أعاقه عن تنفيذ الكثير منها.
كانت هذه تفاصيل خبر تزوجت علي رضا ووالدها ساعدها على احتراف الرقص.. 15 معلومة عن فريدة فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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