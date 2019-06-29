​ صور| منة فضالي بفستان أسود قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لأحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت منة في الصور بفستان أسود قصير من أحد الأماكن الساحلية. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسلي أفراح إبليس 2، وقيد عائلي، الذي عرض 25 حلقة منه قبل رمضان، عبر قناة dmc، ويستكمل الجزء الثاني في شهر سبتمبر المقبل.

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