محمد هنيدي ونجوم “3 أيام في الساحل” يَصلون السعودية .. وهذا موعد عرض المسرحية

بعدما تمّ تأجيل موعد عرض مسرحية “3 أيام في الساحل” لأكثر من مرة، وبعد بحث طويل عن مقر لإقامة المسرحية، تقرّر أن يكون الأربعاء المقبل الثالث من يوليو هو أول أيام عرض المسرحية في جدة على المسرح العربي، وذلك بعد وصول نجومها وفي مقدمتهم النجم الكوميدي محمد هنيدي. ويُعتبر هذا اللقاء الأول للنجم هنيدي مع الجمهور السعودي في جدة تحديدًا، وقد تم تشييد مسرح خاص للعروض المسرحية، على أحدث طراز وبتقنية حديثة واستغرق بناؤه عدة أشهر. من جانبه، أوضح مخرج المسرحية مجدي الهواري والشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة لـ”3 أيام في الساحل” أن الاستعدادات تجري على قدم وساق منذ أكثر من شهرين لتجهيز كافة التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بعروض جدة.

وأعرب الهواري عن إعجابه بالكوادر السعودية الشابة التي تعامل معها خلال التحضيرات للعروض، مشيدًا بقدراتها الإبداعية العالية وتعاونها الكبير من أجل خروج العمل في أفضل صورة ممكنة. وشدّد الهواري على الحفاوة والتقدير والاهتمام الكبير الذي لمسه من قبل الهيئة العامة للترفيه السعودية خلال هذه التجربة وهو ما يعكس الطفرة الثقافية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في نجاح عروض جدة لأن الجمهور السعودي طالما كان عاشقًا للفن الراقي وذواقًا للأعمال الجيدة في الدراما والسينما وبالتأكيد المسرح. وأشار كذلك إلى أن أسرة المسرحية بدأت بروفات خاصة لعروض جدة في القاهرة وستواصل بروفاتها المكثفة على المسرح في جدة فور وصولها إلى المملكة استعدادًا لانطلاق العروض الأربعاء. ومسرحية “3 أيام في الساحل” إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي في بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وندى موسى وسامية الطرابلسي.