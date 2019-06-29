شاهد: فرح الهادي تفعلها مجدداً وتطل بنيولوك.. هكذا عادت بالزمن لفترة الخطوبة

فاجأت الفنانة فرح الهادي من جديد محبيها بنيولوك، حيث عادت إلى إطلالتها في فترة تعارفها على زوجها الفنان عقيل الرئيسي، معتمدة على الشعر القصير الأسود اللون.

فرح الهادي استعرضت اللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخراً، من خلال فيديو نشرته على سناب شات، مؤكدة لمتابعيها أنها من محبي الشعر القصير، وكلما أحدثت تغييرات على طوله تعود مجدداً إلى القصة القصيرة المفضلة لديها.

وأشارت فرح الهادي أن هذه المرة عادت باللوك إلى فترة تعارفها على زوجها عقيل الرئيسي وإعلان خطوبتها، كاشفة أنها كانت معتمدة وقتها على الشعر القصير “الكاريه” بلون أسود.

وأطلت فرح الهادي في الفيديو وهي بشعر قصير من اللون الأسود، مع اعتمادها على تموجات ناعمة لتبرز شكل القصة التي جاءت بخصلات طويلة من الأمام عن باقِ طول الشعر.

وظهر عقيل الرئيسي مع فرح الهادي في الفيديو، لتسأله عن رأيه في نيولوك الخاص بها، فأكد لها بدوره أن شكلها رائع، وعلى إثره قالت لمتابعيها أنها من محبي الشعر القصير حقاً، وأنه مناسب أكثر لفصل الصيف.

وجاء نيولوك فرح الهادي بعد فترة قصيرة، من اعتمادها على وصلات الشعر مع صبغ خصلاتها باللون البني الكستنائي، ولكن سرعان ما غيرت لون شعرها إلى الأسود مع استمرارها في وضع الخصلات الطويلة، لتفاجئ الجمهور مؤخراً بعودتها إلى لوك فترة تعارفها وخطوبتها من عقيل الرئيسي.