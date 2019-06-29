بالفيديو: إليسا تنفعل على الكورال لحظة غنائها

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة انفعال الفنانة اللبنانية ” إليسا ” على ” الكورال ” ؛ خلال الحفل الذي أحيته مؤخرًا بمهرجان ” موازين ” المغربي. وظهرت ” إليسا ” وهي تقف على المسرح وعلامات الانزعاج على وجهها، ثم توجهت لأحد أفراد ” الكورال ” وسألتهم عن سبب عدم غنائهم معها.

وحصد هذا الفيديو مشاهدات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال موجة واسعة من التعليقات والآراء.

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