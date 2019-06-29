كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوسي لو تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "Why Women Kill" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حظى النجمة لوسي لو بعاما حافلا من النجاحات منذ بداية 2019، حيث سبق وأن احتفلت النجمة ذات الأصول الصينية بوضع نجمتها الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، بحضور صديقاتها النجمات كاميرون دياز ودرو باريمور وديمي مور.
وبخلاف ذلك، تستعد لوسي للعودة قريبا للشاشة الصغيرة من خلال مسلسلها الجديد Why Women Kill، الذي بدأت بالفعل في تصوير أولى مشاهده بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة لوس أنجلوس.
وتعتبر لوسي لو من نجمات هوليوود ذو الأصول الصينية اللائي نجحن في اثبات موهبتهن والوصول لأقصى درجات النجاح وتقديم أفلام ببطولات مطلقة.