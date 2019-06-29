كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوسي لو تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "Why Women Kill" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى النجمة لوسي لو بعاما حافلا من النجاحات منذ بداية 2019، حيث سبق وأن احتفلت النجمة ذات الأصول الصينية بوضع نجمتها الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، بحضور صديقاتها النجمات كاميرون دياز ودرو باريمور وديمي مور.