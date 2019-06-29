ناصر القصبي يرفع دعوى قضائية ضد عبد الله السدحان

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 09:54 صباحاً - رفع الفنان ناصر القصبي دعوى قضائية ضد الفنان عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة ” الهدف ” للإنتاج الإعلامي .

وستنظر المحكمة التجارية في الرياض في القضية يوم الخامس عشر من شهر يوليو المقبل .

وجاء ذلك بناءا على رغبة ناصر القصبي في إنهاء شراكته مع عبد الله السدحان بشكل قانوني بلجوئه إلى القضاء لتسوية هذه المسألة على الرغم من المصالحة التي تمت بين القصبي والسدحان هذا العام برعاية ” تركي آل الشيخ ” .

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إلا ان الأمور لم تستقر وبدا فيها خلاف الطرفين واضحا مما استدعى اللجوء إلى القضاء .

يذكر أن ملكية الشركة ترجع لكلا من القصبي والسدحان والتي أنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ” طاش ما طاش ” بأجزائه ال 18 والذي توقف إنتاجه عام 2011 بعد انفصال النجمين فنيا .

ويعد الفنانان ناصر القصبي وعبد الله السدحان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي وقدما سويا منذ ثمانينات القرن الماضي العديد من الأعمال الدرامية مثل : ” أيام لا تنسى ” و ” كلنا عيال قرية ” و ” عودة عصويد ” .