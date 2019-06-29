- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 09:54 صباحاً - نشرت الاعلامية حليمة بولند صورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي واثارت الجدل اذ ان الوضعية التي اتخذتها فيها الكثير من الدلال حتى ان قميصها بدا قصيرا جدا فظهرت حمالة الصدر تحتها بكل وضوح.
وكانت قد علقت على الصورة ان هذه اطلالة يوم الجمعة ما اثار غضب المتابعين الذين اعتبروا ان الاطلالة جريئة في هذا اليوم فكيف تظهر في بقية الايام؟
وهذه ليست المرة الاولى التي تثير حليمة الجدل باطلالاتها او حتى بالمكياج والعمليات التجميلية التي تخضع لها.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تثير الجدل باطلالة جريئة قميص قصير وحمالة صدر ظاهرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.