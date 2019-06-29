صديقة الأمير هاري المقرّبة ترتدي النقاب.. وتثير الجدل

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كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 09:54 صباحاً - أثارت المغنية البريطانية جوس ستون جدلاً واسعاً، بعد ان نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها وهي ترتدي النقاب باللون الزهري خلال زيارة لها إلى المملكة العربية السعودية وعلّقت بالقول:”النساء هنا قويات.. ويمارسن حرية الاختيار، ويرتدين ويفعلن ما يردنه”.
وأضافت: “أحب التعرف على الثقافات المختلفة وأحب أن أصبح جزءًا منها، فذلك يعني لي الكثير”، كما أنها أشارت إلى تعلمها كيفية وضع النقاب والمحافظة عليه.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المتابعين لم يعجبهم تصرف ستون هذا منتقدينها على ما فعلته.
ويشار إلى ان ستون تربطها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة مع الأمير هاري، وكثيرًا ما تدعمه في عمله الإنساني.
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