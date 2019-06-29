الجيش الليبي يعلن ضرب السفن والمصالح التركية واعتقال الأتراك في ليبيا

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 09:54 صباحاً - صرح اللواء ” أحمد المسماري ” المتحدث بإسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي خاص به بأن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير ” خليفة حفتر ” أصدرت الأوامر باستهداف السفن التركية وأي قوارب تقترب في المياه الإقليمية الليبية ومنع الرحلات التجارية الجوية من ليبيا إلى تركيا .

ويأتي ذلك على حد قوله بأن التدخل التركي في ليبيا أصبح واضحا للجميع وهناك طائرات مسيرة تابعة لتركيا في ليبيا .

وقال المسماري : ” الأهداف التركية تعتبر أهدافا معادية وهناك تدخل تركي لصالح الميلشيات الإرهابية في ليبيا من قبل أردوغان “

وأضاف أن قوات الجيش ستعمل على اعتقال جميع الأتراك على الأراضي الليبية .

وتابع المسماري : ” إننا في معركة فاصلة مع العدو ونحن على علم بأن هذه المعركة مع الرأس الكبرى للإرهاب في ليبيا ” .