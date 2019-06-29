كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 09:54 صباحاً - صرح اللواء ” أحمد المسماري ” المتحدث بإسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي خاص به بأن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير ” خليفة حفتر ” أصدرت الأوامر باستهداف السفن التركية وأي قوارب تقترب في المياه الإقليمية الليبية ومنع الرحلات التجارية الجوية من ليبيا إلى تركيا .
ويأتي ذلك على حد قوله بأن التدخل التركي في ليبيا أصبح واضحا للجميع وهناك طائرات مسيرة تابعة لتركيا في ليبيا .
وقال المسماري : ” الأهداف التركية تعتبر أهدافا معادية وهناك تدخل تركي لصالح الميلشيات الإرهابية في ليبيا من قبل أردوغان “
وأضاف أن قوات الجيش ستعمل على اعتقال جميع الأتراك على الأراضي الليبية .
وتابع المسماري : ” إننا في معركة فاصلة مع العدو ونحن على علم بأن هذه المعركة مع الرأس الكبرى للإرهاب في ليبيا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن ضرب السفن والمصالح التركية واعتقال الأتراك في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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