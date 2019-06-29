يعقوب شاهين يُشعل أجواء “مهرجان القفزة” ويتألق – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان القفزة” لصيف هذا العام وذلك مساء 28 حزيران/يونيو الجاري.

وقدّم محبوب العرب خلال الحفل الذي أقيم في منتزه البير – شفاعمرو أغنياته الخاصة بالإضافة إلى باقة من أجمل الأغاني التي يحبّ الجمهور الإستماع إليها بصوته، فأشعل أجواء السهرة وتفاعل معه الحضور بشكل لافت.

الجدير ذكره أن في رصيد محبوب العرب يعقوب شاهين أغنيتين “شو الفكرة” و”الرقم الثاني” اللتين حقق بهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي أجمع، وكانت آخر أعماله الفنية، أغنية “اللي نساك” للفنان عبدالله الرويشد التي أعاد تقديمها بتوزيع موسيقي جديد.

على صعيد آخر، يضع يعقوب شاهين خلال الفترة الراهنة لمساته الأخيرة على أغنيته الجديدة والمقرر طرحها قريبًا.