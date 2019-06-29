هل انفصلت مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث؟

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية مايلي سايرس جدلًا واسعًا حول علاقتها بزوجها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، بعد تصريحاتها خلال حفلها الأخير.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن لسان مايلي قولها بأنها “تعبت من الرجال” خلال الحفل، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالها عن ليام.

يذكر أن مايلي سايرس تزوجت من ليام هيمسورث بعد علاقة غرامية استمرت 10 أعوام وذلك في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، في حفل زفاف بسيط وسري اقتصر على الأهل والأصدقاء.