متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية مايلي سايرس جدلًا واسعًا حول علاقتها بزوجها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، بعد تصريحاتها خلال حفلها الأخير.
ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن لسان مايلي قولها بأنها “تعبت من الرجال” خلال الحفل، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالها عن ليام.
يذكر أن مايلي سايرس تزوجت من ليام هيمسورث بعد علاقة غرامية استمرت 10 أعوام وذلك في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، في حفل زفاف بسيط وسري اقتصر على الأهل والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر هل انفصلت مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.