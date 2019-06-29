بعد اتهامها بالإساءة إلى اليابانيين.. كيم كارداشيان تعلن تمسكها بـ”كيمونو الملابس الداخلية”

متابعة بتجــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بيانا رسميا ردت فيه على الغضب العارم، الذي اجتاح وسائل الإعلام اليابانية، بعد إعلانها عن إنتاج ملابس داخلية تحت اسم “كيمونو”.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بيانا لكيم كارداشيان، تتحدث فيه عن اتهامها بالإساءة إلى ثقافة اليابان، واستغلالها لاسم زي تقليدي عريق في البلاد، وهو “الكيمونو” في اسم لخط ملابس داخلية تابع لها.

وقالت كيم كارداشيان: “أتفهم وأقدر واحترم بعمق أهمية الكيمونو في الثقافة اليابانية، لكني لن أتراجع عن قرار إنتاج خط الأزياء هذا”.

وتابعت “التصميم الذي سيتم إطلاقه لا يشبه بأي حال من الأحوال الملابس التقليدية اليابانية وخاصة زي الكيمونو، لذلك لن أغير الاسم ولن أرد على تلك الهجمة الغاضبة ضدي”.

ومضت “بنيت علامتي التجارية على فكرة الشمولية والتنوع، وأنا فخورة بكل ما نقدمه، ولن نحاول التقليل من أي ثقافة أو أي شعب”.

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ومن المقرر أن تطلق كيم كارداشيان خط الملابس الداخلية “كيمونو” خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأثارت عارضة الأزياء، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، غضب العديد من اليابانيين، بعد الإعلان عن تطويرها لخط إنتاج جديد لملابس داخلية تحت اسم “كيمونو”.

ولجأ اليابانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، للاحتجاج على خط إنتاج جديد لملابس داخلية طورته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان تحت اسم (كيمونو)، ووصف بعضهم الأمر بسرقة لثقافتهم على نحو يهين الزي التقليدي الذي يقدره اليابانيون.

وأعلنت كيم كارداشيان يوم الثلاثاء، أنها ستكشف عن خط إنتاج لمشدات جسم تطورها منذ عام، باعتبارها “حلا فعالا حقا للنساء”.

وتعني الكلمة في اليابانية “الأشياء التي تلبس”، وتشير إلى أثواب بطول الجسم مع أحزمة يرتديها الناس في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات.