ديانا كرزون: رفضت الزواج من هؤلاء.. والحب دفعني للتمثيل

متابعة بتجـــــــــرد: أصبحت الفنانة ديانا كرزون حديث الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب التصريحات التي أدلت بها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش مشاركتها في مهرجان “موازين” المغربي.

ولعل من أهم تلك التصريحات التي أدلت بها ديانا، خلال المؤتمر الصحفي، هو ما يتعلق بمسألة زواجها، حيث قالت ديانا إنها لم تتزوج حتى الآن، لأن جميع الرجال الذين تقدموا لها لا يصلحون للزواج بها.

وأوضحت خلال المؤتمر أن هناك من تقدم للزواج سرا منها، وهناك من رغب في زواج المسيار، كما طلب أحدهم الزواج منها في العلن، بشرط أن تترك المجال الفني، في حين رغب آخر في التعدد وسبق له أن تزوج من أخريات وأنجب منهن.

وأضافت أنها كأي فتاة طبيعية ترغب في الزواج بالصورة التقليدية قائلة: “من حقي الزواج الطبيعي، وأن يتم زفافي من منزل عائلتي”، مؤكدة أنها لا ينقصها أي شيء حتى ترضى بزواج غير ذلك.

ومازح أحد الصحفيين التونسيين ديانا طالبا يدها للزواج، والتقط صورا معها، الأمر الذي جعل الجميع يظنون أنه تمت خطبتهما بالفعل، وخاصة أنها دعته خلال غنائها بحفل موازين للصعود إلى المنصة والرقص معها، ولكن ديانا قالت إن الأمر مزحة.

كما تحدثت ديانا عن تجربتها التمثيلية في مسلسل “منتهى العشق”، الذي قدمته عام 2010، قائلة إنها كانت من أصعب التجارب في حياتها، ومع أنها قدمت أحسن ما لديها، إلا أن التجربة لم تلق النجاح المطلوب، موضحة أنها استفادت من تلك التجربة ومن المؤكد أنها ستستفيد منها أكثر حال قررت العودة من.

وأوضحت أن مشاركتها بالمسلسل جاءت عن طريق شركة الإنتاج التي كانت تتعاقد معها حينها، حيث دفعتها لدخول تلك التجربة، وقدمت أحسن ما لديها بها، موضحة أنها ليس لديها خبرة في التمثيل، ولكن حبها له دفعها للحفظ والاجتهاد.

وعن اعتزالها الفن فور زواجها، قالت ديانا إنها سترفض الزواج من أي رجل يخيرها بينه وبين الفن، قائلة: “من هو حتى يحرمني من 16 عاما من الفن ومن الآلام والآمال والنجاح والإخفاق، ربما أستيقظ يوما وأخبره أنني قررت اعتزال الفن، ربما عندما أحمل أو ربما بعد أن يصبح عندي ثلاثة أو أربعة أولاد، المهم هو أنني من يقرر متى أترك الفن، ولا أحد يحق له أن يقرر ذلك بدلا مني أو يخيرني بينه وبين الفن لأنني من المؤكد سأختار الفن”.

الفنانين ومواقع التواصل الاجتماعي

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وعارضت ديانا قيام المشاهير بنشر تفاصيل حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المواقع مزعجة ومليئة بالسموم والهجوم ‏غير المبرر، من أي شخص لا يجد ما يشغل به وقته، على حد وصفها.‏

وأوضحت أنه رغم أن شقيقتيها من أشهر المدونين في الأردن، وأسستا شركة ناجحة هناك، إلا أنها نبهت عليهما ألا ‏يلتقطا أي صورة لها دون علمها.

وعن رأيها في الفنان سعد لمجرد، قالت إنه من خريجي برنامج سوبر ستار مثلها، موضحة أنها تعتبره من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة على الساحة، بالرغم من أنه ليس هناك تواصلا بينهما.

عمليات التجميل

وتحدثت ديانا عن عمليات التجميل قائلة إنها تجدها مفيدة للشكل الخارجي، لكن لا يوجد تجميل لصوتها، موضحة أن الكثير من المشاهير الرجال يخضعون لتلك العمليات، لكن التركيز يكون أكثر نحو النجمات.

ولفتت إلى أنها عندما حصلت على لقب سوبر ستار، كانت تزن 87 كيلوغراما، لكنها لم تخجل من نفسها، واعتمدت على موهبتها ومحبة الناس التي لا تقدر بثمن.

وأطربت ديانا حضور سادس ليالي مهرجان موازين بالمغرب، على مدار ساعة غنت خلالها عدد من الأغاني على منصة النهضة بالرباط، ومنها “حلوة يا بلدي “، ” أنا لحبيبي ” للفنانة فيروز، “حرمت أحبك ” لوردة، كما غنت ” تزوج ما قالها لي “، و”جوني مار”.