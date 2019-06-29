رحلة ملايين “بصراحة” لـ محمد عساف مستمرة

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم الفلسطيني محمد عساف تحقيق ملايين المشاهدات بأغنيته الجديدة “بصراحة” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحصد الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية في أقل من ثلاثة أسابيع أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

على صعيد آخر، يستعد محمد عساف لموسم صيفي حافل بالمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

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لمشاهدة فيديو أغنية “بصراحة”: